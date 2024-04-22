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Лось Иван Евдокимович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

26.09.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1880 ст.

Отец: Лось Евдоким Кондратьевич

Мать: Лось Феодосия Калинниковна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.08.1905 ст.

Сын: Лось Иван Иванович

Мать ребёнка: Лось Варвара Диомидовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.05.1915 ст.

Дочь: Лось Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Лось Варвара Диомидовна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лось Варвара Диомидовна

Смерть
Неизвестно
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