Лось Иван Евдокимович
Место рождения
Дата рождения26.09.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1880 ст.
Рождение ребёнка
29.08.1905 ст.
Сын: Лось Иван Иванович
Мать ребёнка: Лось Варвара Диомидовна
Рождение ребёнка
21.05.1915 ст.
Дочь: Лось Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Лось Варвара Диомидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лось Варвара Диомидовна
Смерть
Неизвестно