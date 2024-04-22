Лось (Велентей) Варвара Диомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лось (Велентей) Варвара Диомидовна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

05.12.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1883 ст.

Отец: Велентей Диомид Гаврилович

Мать: Велентей Ксения Козьминична

Покровское, Чернігівська область
Крещение
05.12.1883 ст.
Покровское, Чернігівська область
Казаки Василий Логвинович Велентей и Ульяна Козьминична Шалудько
Рождение ребёнка
29.08.1905 ст.

Сын: Лось Иван Иванович

Отец ребёнка: Лось Иван Евдокимович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.05.1915 ст.

Дочь: Лось Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Лось Иван Евдокимович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лось Иван Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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