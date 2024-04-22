Лось (Велентей) Варвара Диомидовна
Место рождения
Дата рождения05.12.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1883 ст.
Крещение
05.12.1883 ст.
Казаки Василий Логвинович Велентей и Ульяна Козьминична Шалудько
Рождение ребёнка
29.08.1905 ст.
Сын: Лось Иван Иванович
Отец ребёнка: Лось Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
21.05.1915 ст.
Дочь: Лось Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Лось Иван Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно