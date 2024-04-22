Лось (Велентей) Феодосия Калинниковна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Восприемник
20.09.1875 ст.
Евфросинья Андреевна Михаленко
Рождение ребёнка
11.12.1877 ст.
Дочь: Лось Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Лось Евдоким Кондратьевич
Рождение ребёнка
26.09.1880 ст.
Отец ребёнка: Лось Евдоким Кондратьевич
Рождение ребёнка
21.06.1883 ст.
Дочь: Лось Агриппина Евдокимовна
Отец ребёнка: Лось Евдоким Кондратьевич
Рождение ребёнка
22.09.1884 ст.
Отец ребёнка: Лось Евдоким Кондратьевич
Рождение ребёнка
02.03.1889 ст.
Дочь: Лось Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Лось Евдоким Кондратьевич
Рождение ребёнка
04.02.1892 ст.
Дочь: Лось Евфросинья Евдокимовна
Отец ребёнка: Лось Евдоким Кондратьевич
Рождение ребёнка
03.07.1896 ст.
Дочь: Лось Евфросинья Евдокимовна
Отец ребёнка: Лось Евдоким Кондратьевич
Рождение ребёнка
11.09.1901 ст.
Дочь: Лось Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Лось Евдоким Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно