Лось (Велентей) Феодосия Калинниковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛось (Велентей) Феодосия Калинниковна

Лось (Велентей) Феодосия Калинниковна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Велентей Калинник Ефимович

Мать: Велентей Марта Никифоровна

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
20.09.1875 ст.
Покровское, Чернігівська область
Евфросинья Андреевна Михаленко
Рождение ребёнка
11.12.1877 ст.

Дочь: Лось Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Лось Евдоким Кондратьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1880 ст.

Сын: Лось Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Лось Евдоким Кондратьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.06.1883 ст.

Дочь: Лось Агриппина Евдокимовна

Отец ребёнка: Лось Евдоким Кондратьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1884 ст.

Сын: Лось Пётр Евдокимович

Отец ребёнка: Лось Евдоким Кондратьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.03.1889 ст.

Дочь: Лось Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Лось Евдоким Кондратьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.02.1892 ст.

Дочь: Лось Евфросинья Евдокимовна

Отец ребёнка: Лось Евдоким Кондратьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1896 ст.

Дочь: Лось Евфросинья Евдокимовна

Отец ребёнка: Лось Евдоким Кондратьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.09.1901 ст.

Дочь: Лось Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Лось Евдоким Кондратьевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лось Евдоким Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close