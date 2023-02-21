Исаева (Гончарова) Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Гончарова) Юлия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1971

Отец: Гончаров Владимир Николаевич

Мать: Гончарова Ольга Петровна

Бракосочетание
14.07.1990

Муж: Исаев Олег Иванович

Рождение ребёнка
20.07.1991

Дочь: Мерзликина Кристина Олеговна

Отец ребёнка: Исаев Олег Иванович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.05.1998

Дочь: Исаева Софья Олеговна

Отец ребёнка: Исаев Олег Иванович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Развод
07.11.2009

Муж: Исаев Олег Иванович

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