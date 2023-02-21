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Исаев Олег Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1971

Отец: Исаев Иван Максимович

Мать: Тормакова Анна Семеновна

Бракосочетание
14.07.1990

Жена: Исаева Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
20.07.1991

Дочь: Мерзликина Кристина Олеговна

Мать ребёнка: Исаева Юлия Владимировна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.05.1998

Дочь: Исаева Софья Олеговна

Мать ребёнка: Исаева Юлия Владимировна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Развод
07.11.2009

Жена: Исаева Юлия Владимировна

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