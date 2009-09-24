Тормакова (Егорова) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рождения27.09.1933
Дата смерти24.09.2009
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1933
Отец: Егоров Семен Казьмич
Рождение ребёнка
03.02.1971
Сын: Исаев Олег Иванович
Отец ребёнка: Исаев Иван Максимович
Бракосочетание
28.02.1984
Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
24.09.2009
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область