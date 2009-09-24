Тормакова (Егорова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тормакова (Егорова) Анна Семеновна

Место рождения

Кузнецовка, Богородицкая волость, Кирсановский уезд

Дата рождения

27.09.1933

Дата смерти

24.09.2009

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1933

Отец: Егоров Семен Казьмич

Мать: не указана

Кузнецовка, Богородицкая волость, Кирсановский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1971

Сын: Исаев Олег Иванович

Отец ребёнка: Исаев Иван Максимович

Бракосочетание
28.02.1984

Муж: Тормаков Николай Иванович

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
24.09.2009
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
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