Гончарова (Ануфриева) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Ануфриева) Ольга Петровна

Место рождения

Сарны, Рівненська область

Дата рождения

20.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1947

Отец: Ануфриев Петр Васильевич

Мать: Зубкова Изида Павловна

Сарны, Рівненська область
Рождение ребёнка
12.02.1968

Сын: Гончаров Константин Владимирович

Отец ребёнка: Гончаров Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
30.01.1971

Дочь: Исаева Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Гончаров Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Владимир Николаевич

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