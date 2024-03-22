Гончарова (Ануфриева) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения20.06.1947
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1947
Отец: Ануфриев Петр Васильевич
Мать: Зубкова Изида Павловна
Рождение ребёнка
12.02.1968
Сын: Гончаров Константин Владимирович
Отец ребёнка: Гончаров Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
30.01.1971
Дочь: Исаева Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Гончаров Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно