город Сарны, город Сарны, Рівненська область (на 2018) — Familio

Сарны

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ровенский уезд, Немовичская волость
1734. Сарны (Доротичи), село бывшее владельческое, при реке Случе, дворов 147, жителей 1378, церковь православная, католическая часовня, 2 питейных дома, вод. и конн. млн Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Волынская губерния, Ровенский уезд
местечко Сарны

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-20498Сарнимістоцентр району, центр міської ради, місто районного підпорядкуванняр-н Сарненськийміськрада Сарненська
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