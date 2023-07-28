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Игонин Фатей Григорьевич

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Место рождения

Мормыши, Романовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игонин Григорий Артемьевич

Мать: Игонина Евдокия

Мормыши, Романовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.07.1915

Сын: Игонин Иван Фатеевич

Мать ребёнка: Игонина Агрофена Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игонина Агрофена Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игонин Петр Фатеевич

Мать ребёнка: Игонина Агрофена Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игонина Арина Фатеевна

Мать ребёнка: Игонина Агрофена Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игонин Павел Фотеевич

Мать ребёнка: Игонина Агрофена Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игонина Проскофья Фотеевна

Мать ребёнка: Игонина Агрофена Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игонина Елизавета Фатеевна

Мать ребёнка: Игонина Агрофена Степановна

Смерть
Неизвестно