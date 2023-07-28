Игонин Фатей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игонин Григорий Артемьевич
Мать: Игонина Евдокия
Рождение ребёнка
21.07.1915
Сын: Игонин Иван Фатеевич
Мать ребёнка: Игонина Агрофена Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игонин Петр Фатеевич
Мать ребёнка: Игонина Агрофена Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игонина Арина Фатеевна
Мать ребёнка: Игонина Агрофена Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Игонина Агрофена Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игонина Проскофья Фотеевна
Мать ребёнка: Игонина Агрофена Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игонина Елизавета Фатеевна
Мать ребёнка: Игонина Агрофена Степановна
Смерть
Неизвестно