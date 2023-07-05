Игонина Арина Фатеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1935
Сын: Кузнецов Александр Константинович
Отец ребёнка: Кузнецов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Леонид Константинович
Отец ребёнка: Кузнецов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Константин
Смерть
Неизвестно