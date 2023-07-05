Игонина Арина Фатеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игонина Арина Фатеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игонин Фатей Григорьевич

Мать: Игонина Агрофена Степановна

Рождение ребёнка
25.07.1935

Сын: Кузнецов Александр Константинович

Отец ребёнка: Кузнецов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Леонид Константинович

Отец ребёнка: Кузнецов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Константин

Смерть
Неизвестно
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