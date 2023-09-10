Кузнецов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Леонид Константинович
Мать ребёнка: Игонина Арина Фатеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игонина Арина Фатеевна
Рождение ребёнка
25.07.1935
Сын: Кузнецов Александр Константинович
Мать ребёнка: Игонина Арина Фатеевна