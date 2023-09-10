Кузнецов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Константин

Кузнецов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Леонид Константинович

Мать ребёнка: Игонина Арина Фатеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игонина Арина Фатеевна

Рождение ребёнка
25.07.1935

Сын: Кузнецов Александр Константинович

Мать ребёнка: Игонина Арина Фатеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.