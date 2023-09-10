Кузнецов Леонид Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Константин
Мать: Игонина Арина Фатеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Леонидович
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Константин Леонидович
Мать ребёнка: Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Галина Леонидовна
Мать ребёнка: Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда