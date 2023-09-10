Кузнецов Леонид Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Леонид Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Константин

Мать: Игонина Арина Фатеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Александр Леонидович

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Константин Леонидович

Мать ребёнка: Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Галина Леонидовна

Мать ребёнка: Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда

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