Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Александр Леонидович
Отец ребёнка: Кузнецов Леонид Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Кузнецов Леонид Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Константин Леонидович
Отец ребёнка: Кузнецов Леонид Константинович
Бракосочетание
Неизвестно