Игонин Григорий Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Игонин Артемий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Игонин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Игонина Евдокия
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Игонина Евдокия
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Игонина Евдокия
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Игонина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Игонина Евдокия
Мормыши, Романовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игонина Евдокия
Смерть
Неизвестно