Игонин Григорий Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игонин Григорий Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Игонин Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Игонин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Игонина Евдокия

Рождение ребёнка
1889

Сын: Игонин Антон Григорьевич

Мать ребёнка: Игонина Евдокия

Рождение ребёнка
1889

Сын: Игонин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Игонина Евдокия

Рождение ребёнка
1893

Сын: Игонин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Игонина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игонин Фатей Григорьевич

Мать ребёнка: Игонина Евдокия

Мормыши, Романовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игонина Евдокия

Смерть
Неизвестно
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