Игонина Елизавета Фатеевна 23.10.1912 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Игонина Елизавета Фатеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1912 ст.

Дата смерти

03.11.2006

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1912 ст.

Отец: Игонин Фатей Григорьевич

Мать: Игонина (Сельдюкова) Агрофена Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
11.02.1941

Дочь: Фурина Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Фурин Егор Николаевич

Рождение ребёнка
19.12.1953

Сын: Виноградов Вениамин Алексеевич

Отец ребёнка: Виноградов Алексей Александрович

Смерть
03.11.2006

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