Игонина Елизавета Фатеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1912 ст.
Дата смерти03.11.2006
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1912 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1941
Дочь: Фурина Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Фурин Егор Николаевич
Рождение ребёнка
19.12.1953
Сын: Виноградов Вениамин Алексеевич
Отец ребёнка: Виноградов Алексей Александрович
Смерть
03.11.2006