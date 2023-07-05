Игонин Петр Фатеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игонин Петр Фатеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игонин Фатей Григорьевич

Мать: Игонина Агрофена Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русенко Галина Петровна

Мать ребёнка: Бойко Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубина Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Бойко Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игонин Станислав Петрович

Мать ребёнка: Бойко Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игонина Валентина Петровна

Мать ребёнка: Бойко Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игонин Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Бойко Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Надежда

Смерть
Неизвестно
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