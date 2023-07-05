Игонин Петр Фатеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русенко Галина Петровна
Мать ребёнка: Бойко Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шубина Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Бойко Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игонин Станислав Петрович
Мать ребёнка: Бойко Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игонина Валентина Петровна
Мать ребёнка: Бойко Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бойко Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Надежда
Смерть
Неизвестно