Бойко Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русенко Галина Петровна

Отец ребёнка: Игонин Петр Фатеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Игонин Петр Фатеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игонин Станислав Петрович

Отец ребёнка: Игонин Петр Фатеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игонина Валентина Петровна

Отец ребёнка: Игонин Петр Фатеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игонин Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Игонин Петр Фатеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игонин Петр Фатеевич

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