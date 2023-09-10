Бойко Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русенко Галина Петровна
Отец ребёнка: Игонин Петр Фатеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шубина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Игонин Петр Фатеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игонин Станислав Петрович
Отец ребёнка: Игонин Петр Фатеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игонина Валентина Петровна
Отец ребёнка: Игонин Петр Фатеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Игонин Петр Фатеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игонин Петр Фатеевич