Ленковъ Фаддей
Место рождения
Дата рождения21.08.1784
Дата смерти19.05.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1784
Отец: Ленковъ Федоръ
Мать: Ленкова Екатерина
Военная служба
1806
Военная служба
1806
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Ленкова Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Горшкова Любовь
Мать ребёнка: Ленкова Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Ленкова Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Ленкова Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
14.02.1834
Сын: Ленковъ Панфилъ
Мать ребёнка: Ленкова Авдотья Егорова
Рождение ребёнка
18.03.1835
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Ленкова Авдотья Егорова
Рождение ребёнка
31.10.1837
Дочь: Ленкова Зиновья
Мать ребёнка: Ленкова Авдотья Егорова
Рождение ребёнка
24.10.1838
Сын: Ленковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Ленкова Авдотья Егорова
Рождение ребёнка
05.06.1841
Дочь: Ленкова Акулина
Мать ребёнка: Ленкова Авдотья Егорова
Александровка
Рождение ребёнка
25.09.1842
Сын: Ленковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Ленкова Авдотья Егорова
Рождение ребёнка
25.09.1842
Сын: Ленковъ Григорій
Мать ребёнка: Ленкова Авдотья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Ленкова Авдотья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ленкова Авдотья Егорова
Работа или профессия
Неизвестно
Отставной солдатъ
Смерть
19.05.1850
Александровка