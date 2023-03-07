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Ленковъ Фаддей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.08.1784

Дата смерти

19.05.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1784

Отец: Ленковъ Федоръ

Мать: Ленкова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1806
Военная служба
1806
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Ленкова Ульяна Григорьева

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Горшкова Любовь

Мать ребёнка: Ленкова Ульяна Григорьева

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Ленкова Ульяна Григорьева

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Ленкова Ульяна Григорьева

Рождение ребёнка
14.02.1834

Сын: Ленковъ Панфилъ

Мать ребёнка: Ленкова Авдотья Егорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1835

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Ленкова Авдотья Егорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.10.1837

Дочь: Ленкова Зиновья

Мать ребёнка: Ленкова Авдотья Егорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1838

Сын: Ленковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Ленкова Авдотья Егорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1841

Дочь: Ленкова Акулина

Мать ребёнка: Ленкова Авдотья Егорова

Александровка
Рождение ребёнка
25.09.1842

Сын: Ленковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Ленкова Авдотья Егорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1842

Сын: Ленковъ Григорій

Мать ребёнка: Ленкова Авдотья Егорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ленкова Ульяна Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Ленкова Авдотья Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ленкова Авдотья Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
Отставной солдатъ
Смерть
19.05.1850
Александровка
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