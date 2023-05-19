Ленковъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения24.10.1838
Дата смерти26.02.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1838
Отец: Ленковъ Фаддей
Мать: Ленкова Авдотья Егорова
Бракосочетание
17.04.1860
Рождение ребёнка
28.01.1861
Сын: Ленковъ Василий
Мать ребёнка: Ленкова Курочкина Евгения
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.02.1862
Сын: Ленковъ Федоръ
Мать ребёнка: Ленкова Курочкина Евгения
Рождение ребёнка
24.02.1863
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Ленкова Курочкина Евгения
Смерть
26.02.1864