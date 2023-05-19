Ленковъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛенковъ Михаилъ

Ленковъ Михаилъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.10.1838

Дата смерти

26.02.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1838

Отец: Ленковъ Фаддей

Мать: Ленкова Авдотья Егорова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.04.1860

Жена: Ленкова Курочкина Евгения

Рождение ребёнка
28.01.1861

Сын: Ленковъ Василий

Мать ребёнка: Ленкова Курочкина Евгения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.02.1862

Сын: Ленковъ Федоръ

Мать ребёнка: Ленкова Курочкина Евгения

Рождение ребёнка
24.02.1863

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ленкова Курочкина Евгения

Смерть
26.02.1864
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close