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(Ленкова) Евдокия
(Ленкова) Евдокия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.02.1863
Пол
Женский
Отец
Ленковъ Михаилъ
1838 г.р.
Мать
Ленкова Курочкина (Ерастова) Евгения
1840 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1863
Отец:
Ленковъ Михаилъ
Мать:
Ленкова Курочкина Евгения
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