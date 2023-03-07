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Ленковъ Семенъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1797

Дата смерти

25.08.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Ленковъ Федоръ

Мать: Ленкова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1821

Жена: Ленкова Ненила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ленковъ Егоръ

Мать ребёнка: Ленкова Ненила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1834

Сын: Ленковъ Петръ

Мать ребёнка: Ленкова Ненила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1836

Сын: Ленковъ Федоръ

Мать ребёнка: Ленкова Ненила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Ленкова Ненила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.05.1838

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Ленкова Ненила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.05.1839

Сын: Ленковъ Исай

Мать ребёнка: Ленкова Ненила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1840

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Ленкова Ненила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1842

Дочь: Мокина Маремьяна

Мать ребёнка: Ленкова Ненила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.08.1863
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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