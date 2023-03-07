Ленковъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти25.08.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Ленковъ Федоръ
Мать: Ленкова Екатерина
Бракосочетание
04.02.1821
Жена: Ленкова Ненила
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ленковъ Егоръ
Мать ребёнка: Ленкова Ненила
Рождение ребёнка
17.06.1834
Сын: Ленковъ Петръ
Мать ребёнка: Ленкова Ненила
Рождение ребёнка
25.11.1836
Сын: Ленковъ Федоръ
Мать ребёнка: Ленкова Ненила
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Ленкова Ненила
Рождение ребёнка
?.05.1838
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Ленкова Ненила
Рождение ребёнка
14.05.1839
Сын: Ленковъ Исай
Мать ребёнка: Ленкова Ненила
Рождение ребёнка
01.08.1840
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Ленкова Ненила
Рождение ребёнка
14.02.1842
Дочь: Мокина Маремьяна
Мать ребёнка: Ленкова Ненила
Смерть
25.08.1863