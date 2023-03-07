Илюшнева Варвара (Николаева)
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.05.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1899
Отец ребёнка: Илюшнев Леонтий Андреев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1902
Отец ребёнка: Илюшнев Леонтий Андреев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1904
Дочь: Анастасия Леонтиева
Отец ребёнка: Илюшнев Леонтий Андреев
Рождение ребёнка
30.09.1906
Отец ребёнка: Илюшнев Леонтий Андреев
Рождение ребёнка
01.06.1908
Отец ребёнка: Илюшнев Леонтий Андреев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1909
Дочь: Мария Леонова
Отец ребёнка: Илюшнев Леонтий Андреев
Рождение ребёнка
24.02.1912
Отец ребёнка: Илюшнев Леонтий Андреев
Рождение ребёнка
17.02.1915
Дочь: Евдокия Леонтиева
Отец ребёнка: Илюшнев Леонтий Андреев
Рождение ребёнка
19.07.1916
Сын: Ильюшнев (илюшнев) Илья Леонтиев
Отец ребёнка: Илюшнев Леонтий Андреев
д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно