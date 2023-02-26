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Илюшнев Леонтий Андреев

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Место рождения

д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: ?

Мать: ?

д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.05.1898

Жена: Илюшнева Варвара (Николаева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1899

Сын: Илюшнев Иван Леонтиев

Мать ребёнка: Илюшнева Варвара (Николаева)

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1902

Сын: Илюшнев Филипп Леонтиев

Мать ребёнка: Илюшнева Варвара (Николаева)

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1904

Дочь: Анастасия Леонтиева

Мать ребёнка: Илюшнева Варвара (Николаева)

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1906

Сын: Илюшнев Михаил Леонтиев

Мать ребёнка: Илюшнева Варвара (Николаева)

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1908

Сын: Илюшнев Дмитрий Леонов

Мать ребёнка: Илюшнева Варвара (Николаева)

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1909

Дочь: Мария Леонова

Мать ребёнка: Илюшнева Варвара (Николаева)

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1912

Сын: Илюшнев Василий Леонов

Мать ребёнка: Илюшнева Варвара (Николаева)

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1915

Дочь: Евдокия Леонтиева

Мать ребёнка: Илюшнева Варвара (Николаева)

Старина Под Липкой, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1916

Сын: Ильюшнев (илюшнев) Илья Леонтиев

Мать ребёнка: Илюшнева Варвара (Николаева)

д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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