Ильюшнев (Илюшнев) Илья Леонтиев
Место рожденияд.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.07.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1916
д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
29.08.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
капитан
Смерть
Неизвестно