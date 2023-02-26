Ильюшнев (Илюшнев) Илья Леонтиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильюшнев (Илюшнев) Илья Леонтиев

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Место рождения

д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.07.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1916

Отец: Илюшнев Леонтий Андреев

Мать: Илюшнева Варвара (Николаева)

д.Солодки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная награда
29.08.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
капитан
Смерть
Неизвестно
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