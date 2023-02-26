Агрипина Евстафиева
Место рожденияд.Сельцо Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1856
Отец: Евстафий
Мать: не указана
д.Сельцо Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1873
Муж: Николай Давидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1875
Сын: Герасим Николаев
Отец ребёнка: Николай Давидов
Рождение ребёнка
16.05.1876
Сын: Алексей Николаев
Отец ребёнка: Николай Давидов
Рождение ребёнка
01.02.1878
Дочь: Булохова Анна Николаева
Отец ребёнка: Николай Давидов
Рождение ребёнка
04.10.1880
Сын: Сергей Николаев
Отец ребёнка: Николай Давидов
Рождение ребёнка
18.05.1882
Дочь: Феодосия Николаева
Отец ребёнка: Николай Давидов
Рождение ребёнка
03.11.1884
Дочь: Ефросиния Николаева
Отец ребёнка: Николай Давидов
Рождение ребёнка
28.08.1887
Сын: Чибисов (давыдов) Павел Николаевич
Отец ребёнка: Николай Давидов
деревня Максимовка, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Матрона Николаева
Отец ребёнка: Николай Давидов
Рождение ребёнка
22.05.1894
Дочь: Елена Николаева
Отец ребёнка: Николай Давидов
Рождение ребёнка
19.03.1896
Дочь: Дария Николаева
Отец ребёнка: Николай Давидов
Смерть
Неизвестно