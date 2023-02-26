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Агрипина Евстафиева

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Место рождения

д.Сельцо Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Евстафий

Мать: не указана

д.Сельцо Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1873

Муж: Николай Давидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1875

Сын: Герасим Николаев

Отец ребёнка: Николай Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1876

Сын: Алексей Николаев

Отец ребёнка: Николай Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1878

Дочь: Булохова Анна Николаева

Отец ребёнка: Николай Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1880

Сын: Сергей Николаев

Отец ребёнка: Николай Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.05.1882

Дочь: Феодосия Николаева

Отец ребёнка: Николай Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1884

Дочь: Ефросиния Николаева

Отец ребёнка: Николай Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1887

Сын: Чибисов (давыдов) Павел Николаевич

Отец ребёнка: Николай Давидов

деревня Максимовка, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Матрона Николаева

Отец ребёнка: Николай Давидов

Рождение ребёнка
22.05.1894

Дочь: Елена Николаева

Отец ребёнка: Николай Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1896

Дочь: Дария Николаева

Отец ребёнка: Николай Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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