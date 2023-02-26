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Чибисов (Давыдов) Павел Николаевич

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Место рождения

деревня Максимовка, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

28.08.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1887

Отец: Николай Давидов

Мать: Агрипина Евстафиева

деревня Максимовка, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1908

Жена: Чибисова Анастасия Прокопова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.07.1909

Сын: Чибисов Илья Павлов

Мать ребёнка: Чибисова Анастасия Прокопова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1910

Сын: Чибисов (давыдов) Василий Павлович

Мать ребёнка: Чибисова Анастасия Прокопова

деревня Максимовка, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Давыдов Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Чибисова Анастасия Прокопова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1915

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Чибисова Анастасия Прокопова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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