Чибисов (Давыдов) Павел Николаевич
Место рождениядеревня Максимовка, Демидовский район, Смоленская область
Дата рождения28.08.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1887
Отец: Николай Давидов
Мать: Агрипина Евстафиева
деревня Максимовка, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.07.1909
Сын: Чибисов Илья Павлов
Мать ребёнка: Чибисова Анастасия Прокопова
Рождение ребёнка
09.06.1910
Сын: Чибисов (давыдов) Василий Павлович
Мать ребёнка: Чибисова Анастасия Прокопова
деревня Максимовка, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1910
Мать ребёнка: Чибисова Анастасия Прокопова
Рождение ребёнка
27.01.1915
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Чибисова Анастасия Прокопова
Смерть
Неизвестно