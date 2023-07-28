Булохова (Чибисова) Анна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булохова (Чибисова) Анна Николаева

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.02.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1878

Отец: Николай Давидов

Мать: Агрипина Евстафиева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.01.1896

Муж: Семён (Марков)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.01.1897

Дочь: Татьяна Семёнова

Отец ребёнка: Семён (Марков)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1898

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Семён (Марков)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1900

Дочь: Наталья Семёнова

Отец ребёнка: Семён (Марков)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1903

Сын: Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Семён (Марков)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1906

Сын: Павел Семёнов

Отец ребёнка: Семён (Марков)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1908

Сын: Фёдор Семёнов

Отец ребёнка: Семён (Марков)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1910

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Семён (Марков)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1912

Муж: Булохов Алексей Анисимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно