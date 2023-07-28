Булохова (Чибисова) Анна Николаева
Место рождения
Дата рождения01.02.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1878
Отец: Николай Давидов
Мать: Агрипина Евстафиева
Бракосочетание
14.01.1896
Муж: Семён (Марков)
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.01.1897
Дочь: Татьяна Семёнова
Отец ребёнка: Семён (Марков)
Рождение ребёнка
17.07.1898
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Семён (Марков)
Рождение ребёнка
25.08.1900
Дочь: Наталья Семёнова
Отец ребёнка: Семён (Марков)
Рождение ребёнка
02.10.1903
Сын: Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Семён (Марков)
Рождение ребёнка
01.03.1906
Сын: Павел Семёнов
Отец ребёнка: Семён (Марков)
Рождение ребёнка
06.06.1908
Сын: Фёдор Семёнов
Отец ребёнка: Семён (Марков)
Рождение ребёнка
24.06.1910
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Семён (Марков)
Бракосочетание
27.01.1912
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно