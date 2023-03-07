Семён (Марков)
Место рождения
Дата рождения14.04.1878
Дата смерти30.09.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1878
Отец: Макарий Михайлов
Мать: Пелагея Иванова
Бракосочетание
14.01.1896
Жена: Булохова Анна Николаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.01.1897
Дочь: Татьяна Семёнова
Мать ребёнка: Булохова Анна Николаева
Рождение ребёнка
17.07.1898
Дочь: Мария Семёнова
Мать ребёнка: Булохова Анна Николаева
Рождение ребёнка
25.08.1900
Дочь: Наталья Семёнова
Мать ребёнка: Булохова Анна Николаева
Рождение ребёнка
02.10.1903
Сын: Пётр Семёнов
Мать ребёнка: Булохова Анна Николаева
Рождение ребёнка
01.03.1906
Сын: Павел Семёнов
Мать ребёнка: Булохова Анна Николаева
Рождение ребёнка
06.06.1908
Сын: Фёдор Семёнов
Мать ребёнка: Булохова Анна Николаева
Рождение ребёнка
24.06.1910
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Булохова Анна Николаева
Смерть
30.09.1911
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище