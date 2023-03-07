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Семён (Марков)

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.04.1878

Дата смерти

30.09.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1878

Отец: Макарий Михайлов

Мать: Пелагея Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.01.1896

Жена: Булохова Анна Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.01.1897

Дочь: Татьяна Семёнова

Мать ребёнка: Булохова Анна Николаева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1898

Дочь: Мария Семёнова

Мать ребёнка: Булохова Анна Николаева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1900

Дочь: Наталья Семёнова

Мать ребёнка: Булохова Анна Николаева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1903

Сын: Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Булохова Анна Николаева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1906

Сын: Павел Семёнов

Мать ребёнка: Булохова Анна Николаева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1908

Сын: Фёдор Семёнов

Мать ребёнка: Булохова Анна Николаева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1910

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Булохова Анна Николаева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
30.09.1911
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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