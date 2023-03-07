Серебряковъ Ефимъ
Место рождения
Дата рождения1766
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Серебряковъ Терентий
Рождение ребёнка
1788
Сын: Серебряковъ Никифоръ
Мать ребёнка: Серебрякова Авдотья
Рождение ребёнка
1790
Сын: Серебряковъ Маркелъ
Мать ребёнка: Серебрякова Авдотья
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Серебрякова Авдотья
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Серебрякова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серебрякова Авдотья