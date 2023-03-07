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Серебряковъ Ефимъ

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Место рождения

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1766

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Серебряковъ Терентий

Мать: Серебрякова Афимья Сергеева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Серебряковъ Никифоръ

Мать ребёнка: Серебрякова Авдотья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Серебряковъ Маркелъ

Мать ребёнка: Серебрякова Авдотья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Серебрякова Авдотья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Серебрякова Авдотья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова Авдотья

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