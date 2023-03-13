Серебряковъ Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Серебряковъ Иванъ
Мать ребёнка: Серебрякова Афимья Сергеева
Рождение ребёнка
1766
Сын: Серебряковъ Ефимъ
Мать ребёнка: Серебрякова Афимья Сергеева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Костина Авдотья
Мать ребёнка: Серебрякова Афимья Сергеева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Серебряковъ Никифоръ
Мать ребёнка: Серебрякова Афимья Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно