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Серебряковъ Терентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Серебряковъ Иванъ

Мать ребёнка: Серебрякова Афимья Сергеева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Серебряковъ Ефимъ

Мать ребёнка: Серебрякова Афимья Сергеева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Костина Авдотья

Мать ребёнка: Серебрякова Афимья Сергеева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Серебряковъ Никифоръ

Мать ребёнка: Серебрякова Афимья Сергеева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова Афимья Сергеева

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