Серебрякова Афимья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова Афимья Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Серебряковъ Иванъ

Отец ребёнка: Серебряковъ Терентий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Серебряковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Серебряковъ Терентий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Костина Авдотья

Отец ребёнка: Серебряковъ Терентий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Серебряковъ Никифоръ

Отец ребёнка: Серебряковъ Терентий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряковъ Терентий

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