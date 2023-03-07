Серебрякова (Хозова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова (Хозова) Авдотья

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Место рождения

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Хозовъ Петръ

Мать: Хозова Февронья Никифорова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Серебряковъ Никифоръ

Отец ребёнка: Серебряковъ Ефимъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Серебряковъ Маркелъ

Отец ребёнка: Серебряковъ Ефимъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Серебряковъ Ефимъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Серебряковъ Ефимъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряковъ Ефимъ

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