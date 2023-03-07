Серебрякова (Хозова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1765
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Хозовъ Петръ
Рождение ребёнка
1788
Сын: Серебряковъ Никифоръ
Отец ребёнка: Серебряковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Серебряковъ Маркелъ
Отец ребёнка: Серебряковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Серебряковъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Серебряковъ Ефимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серебряковъ Ефимъ