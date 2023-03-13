Хозова Февронья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Маренина Агафья
Отец ребёнка: Хозовъ Петръ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Хозовъ Андрей
Отец ребёнка: Хозовъ Петръ
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Серебрякова Авдотья
Отец ребёнка: Хозовъ Петръ
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Смиренкова Авдотья
Отец ребёнка: Хозовъ Петръ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Хозовъ Матвей
Отец ребёнка: Хозовъ Петръ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Хозовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Хозовъ Петръ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Хозовъ Андреянъ
Отец ребёнка: Хозовъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хозовъ Петръ