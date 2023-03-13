Хозова Февронья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хозова Февронья Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Маренина Агафья

Отец ребёнка: Хозовъ Петръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Хозовъ Андрей

Отец ребёнка: Хозовъ Петръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Серебрякова Авдотья

Отец ребёнка: Хозовъ Петръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Смиренкова Авдотья

Отец ребёнка: Хозовъ Петръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Хозовъ Матвей

Отец ребёнка: Хозовъ Петръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Хозовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Хозовъ Петръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Хозовъ Андреянъ

Отец ребёнка: Хозовъ Петръ

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хозовъ Петръ

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