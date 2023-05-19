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Хозовъ Андреянъ

Место рождения

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1778

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Хозовъ Петръ

Мать: Хозова Февронья Никифорова

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область