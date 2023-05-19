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Хозовъ Андреянъ
Хозовъ Андреянъ
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Место рождения
Карауловка
, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Дата рождения
1778
Пол
Мужской
Отец
Хозовъ Петръ
1743 г.р.
Мать
Хозова Февронья Никифорова
1743 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец:
Хозовъ Петръ
Мать:
Хозова Февронья Никифорова
Карауловка
, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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