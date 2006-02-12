Плешаков Анатолий Селиверстович
Место рождения
Дата рождения01.02.1939
Дата смерти12.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1939
Рождение ребёнка
26.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плешакова Алевтина Петровна
Рождение ребёнка
22.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плешакова Алевтина Петровна
Рождение ребёнка
30.01.1973
Сын: Плешаков Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Плешакова Алевтина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Машинист локомотива Локомотивного депо ст. Сызрань-1 Куйбышевской ж/д
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.02.2006