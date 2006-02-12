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Плешаков Анатолий Селиверстович

Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.02.1939

Дата смерти

12.02.2006

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности
1973 г.р.

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1939

Отец: Плешаков Селиверст Максимович

Мать: Плешакова Александра Яковлевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плешакова Алевтина Петровна

Безводовка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плешакова Алевтина Петровна

Безводовка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.01.1973

Сын: Плешаков Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Плешакова Алевтина Петровна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова Алевтина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Машинист локомотива Локомотивного депо ст. Сызрань-1 Куйбышевской ж/д
Место жительства
Неизвестно
Безводовка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.02.2006
Сызрань, Сызрань, Самарская область