Плешакова (Шолина) Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти02.05.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
22.07.1930
Дочь: Юренкова Анна Селиверстовна
Отец ребёнка: Плешаков Селиверст Максимович
Рождение ребёнка
05.10.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плешаков Селиверст Максимович
Рождение ребёнка
19.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плешаков Селиверст Максимович
Рождение ребёнка
01.02.1939
Сын: Плешаков Анатолий Селиверстович
Отец ребёнка: Плешаков Селиверст Максимович
Работа или профессия
Между 1941 и 1945
Охранник | Место работы: Спиртзавод Должность: Охранник
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.05.1988
Причина смерти: Инсульт