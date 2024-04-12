Плешакова (Шолина) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова (Шолина) Александра Яковлевна

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Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

02.05.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1930

Дочь: Юренкова Анна Селиверстовна

Отец ребёнка: Плешаков Селиверст Максимович

Безводовка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плешаков Селиверст Максимович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плешаков Селиверст Максимович

Рождение ребёнка
01.02.1939

Сын: Плешаков Анатолий Селиверстович

Отец ребёнка: Плешаков Селиверст Максимович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Между 1941 и 1945
Охранник | Место работы: Спиртзавод Должность: Охранник
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешаков Селиверст Максимович

Место жительства
Неизвестно
Безводовка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.05.1988
Безводовка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: Инсульт
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