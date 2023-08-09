Плешаков Селиверст Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлешаков Селиверст Максимович

Плешаков Селиверст Максимович

avatar

Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.12.1907 ст.

Дата смерти

06.08.1941

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1907 ст.

Отец: Плешаков Максим Даниилович

Мать: Плешакова Мария Ивановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1930

Дочь: Юренкова Анна Селиверстовна

Мать ребёнка: Плешакова Александра Яковлевна

Безводовка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плешакова Александра Яковлевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плешакова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
01.02.1939

Сын: Плешаков Анатолий Селиверстович

Мать ребёнка: Плешакова Александра Яковлевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
12.07.1941
Кузоватово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова Александра Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Кузоватово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Охранник | Место работы: Нефтебаза Должность: Охранник
Место жительства
Неизвестно
Безводовка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
06.08.1941
Причина смерти: Пропал без вести | КП Ульяновской области