Плешаков Селиверст Максимович
Место рождения
Дата рождения28.12.1907 ст.
Дата смерти06.08.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1907 ст.
Рождение ребёнка
22.07.1930
Дочь: Юренкова Анна Селиверстовна
Мать ребёнка: Плешакова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
05.10.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плешакова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
19.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плешакова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
01.02.1939
Сын: Плешаков Анатолий Селиверстович
Мать ребёнка: Плешакова Александра Яковлевна
Военная служба
12.07.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Охранник | Место работы: Нефтебаза Должность: Охранник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.08.1941
Причина смерти: Пропал без вести | КП Ульяновской области