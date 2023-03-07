Христина (Харитина) Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Василий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Ребешкина Екатерина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
20.12.1871
Сын: Пётр Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
01.03.1874
Дочь: Стрельцова Дария Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
07.02.1876
Дочь: Мартынова Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
24.01.1878
Сын: Семён Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
30.09.1880
Сын: Андрей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
12.02.1883
Дочь: Яковлева Мария Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
17.06.1885
Дочь: Агрипина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Ефросинья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Рождение ребёнка
07.10.1891
Сын: Яков Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иванов
д.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1891
Сын: Яков Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иванов
Смерть
Неизвестно