Христина (Харитина) Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христина (Харитина) Харитонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840

Сын: Василий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Ребешкина Екатерина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1871

Сын: Пётр Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1874

Дочь: Стрельцова Дария Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1876

Дочь: Мартынова Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1878

Сын: Семён Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1880

Сын: Андрей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1883

Дочь: Яковлева Мария Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1885

Дочь: Агрипина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1890

Дочь: Ефросинья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1891

Сын: Яков Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иванов

д.Дворище-Мордашки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1891

Сын: Яков Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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