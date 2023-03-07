Мартынова Евдокия Сергеева
Место рождения
Дата рождения07.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1876
Отец: Сергей Иванов
Бракосочетание
10.11.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1897
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов
Рождение ребёнка
24.10.1897
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов
Рождение ребёнка
14.10.1898
Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов
Рождение ребёнка
15.09.1900
Дочь: Надежда Яковлева
Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов
Рождение ребёнка
11.02.1902
Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов
Рождение ребёнка
27.09.1903
Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов
Рождение ребёнка
06.01.1905
Дочь: Василиса Яковлева
Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов
Рождение ребёнка
06.01.1905
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов
Рождение ребёнка
1905
Сын: Мартынов Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов
Рождение ребёнка
03.02.1907
Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов
Рождение ребёнка
11.01.1909
Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов
Рождение ребёнка
11.01.1909
Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов
Рождение ребёнка
10.02.1913
Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов
Рождение ребёнка
31.05.1914
Дочь: Феодосия Яковлева
Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов
Рождение ребёнка
21.03.1916
Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов
Смерть
Неизвестно