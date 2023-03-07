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Мартынова Евдокия Сергеева

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1876

Отец: Сергей Иванов

Мать: Христина (Харитина) Харитонова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1896

Муж: Мартынов Яков Мартинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1897

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1897

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1898

Сын: Мартынов Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1900

Дочь: Надежда Яковлева

Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1902

Сын: Мартынов Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1903

Сын: Мартынов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1905

Дочь: Василиса Яковлева

Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1905

Дочь: Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1905

Сын: Мартынов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1907

Сын: Мартынов Николай Яковлев

Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1909

Сын: Мартынов Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1909

Сын: Мартынов Федосий Яковлев

Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1913

Сын: Мартынов Семён Яковлев

Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.05.1914

Дочь: Феодосия Яковлева

Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1916

Сын: Мартынов Павел Яковлев

Отец ребёнка: Мартынов Яков Мартинов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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