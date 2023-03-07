Яковлева Мария Сергеева
Место рождения
Дата рождения12.02.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.02.1883
Отец: Сергей Иванов
Бракосочетание
05.11.1900
Муж: Яковлев Яков Акимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1902
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Яковлев Яков Акимов
Рождение ребёнка
1903
Сын: Яковлев Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яковлев Яков Акимов
Рождение ребёнка
30.12.1905
Отец ребёнка: Яковлев Яков Акимов
Рождение ребёнка
03.02.1907
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яковлев Яков Акимов
Рождение ребёнка
30.10.1909
Отец ребёнка: Яковлев Яков Акимов
д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1912
Отец ребёнка: Яковлев Яков Акимов
Рождение ребёнка
25.03.1914
Сын: Яковлев Василий мл.
Отец ребёнка: Яковлев Яков Акимов
д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно