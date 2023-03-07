Яковлева Мария Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлева Мария Сергеева

Яковлева Мария Сергеева

avatar

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.02.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1883

Отец: Сергей Иванов

Мать: Христина (Харитина) Харитонова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1900

Муж: Яковлев Яков Акимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1902

Дочь: Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Яковлев Яков Акимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Яковлев Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Яковлев Яков Акимов

Рождение ребёнка
30.12.1905

Сын: Яковлев Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яковлев Яков Акимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1907

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яковлев Яков Акимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1909

Сын: Яковлев Косьма Яковлев

Отец ребёнка: Яковлев Яков Акимов

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1912

Сын: Яковлев Семён Яковлев

Отец ребёнка: Яковлев Яков Акимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1914

Сын: Яковлев Василий мл.

Отец ребёнка: Яковлев Яков Акимов

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close