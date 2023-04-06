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Яковлев Яков Акимов

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.03.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1883

Отец: Аким Тимофеев

Мать: Юрченкова Марфа Павлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1900

Жена: Яковлева Мария Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1902

Дочь: Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: Яковлева Мария Сергеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Яковлев Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Яковлева Мария Сергеева

Рождение ребёнка
30.12.1905

Сын: Яковлев Василий Яковлев

Мать ребёнка: Яковлева Мария Сергеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1907

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Яковлева Мария Сергеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1909

Сын: Яковлев Косьма Яковлев

Мать ребёнка: Яковлева Мария Сергеева

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1912

Сын: Яковлев Семён Яковлев

Мать ребёнка: Яковлева Мария Сергеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1914

Сын: Яковлев Василий мл.

Мать ребёнка: Яковлева Мария Сергеева

д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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