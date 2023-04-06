Яковлев Яков Акимов
Место рождения
Дата рождения13.03.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1883
Отец: Аким Тимофеев
Мать: Юрченкова Марфа Павлова
Бракосочетание
05.11.1900
Жена: Яковлева Мария Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1902
Дочь: Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Яковлева Мария Сергеева
Рождение ребёнка
1903
Сын: Яковлев Пётр Яковлев
Мать ребёнка: Яковлева Мария Сергеева
Рождение ребёнка
30.12.1905
Мать ребёнка: Яковлева Мария Сергеева
Рождение ребёнка
03.02.1907
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Яковлева Мария Сергеева
Рождение ребёнка
30.10.1909
Мать ребёнка: Яковлева Мария Сергеева
д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1912
Мать ребёнка: Яковлева Мария Сергеева
Рождение ребёнка
25.03.1914
Сын: Яковлев Василий мл.
Мать ребёнка: Яковлева Мария Сергеева
д.Мордашки средние Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно