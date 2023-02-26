Юрченкова Марфа Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти21.07.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.07.1872
Сын: Василий Акимов
Отец ребёнка: Аким Тимофеев
Рождение ребёнка
19.09.1873
Дочь: Анастасия Акимова
Отец ребёнка: Аким Тимофеев
Рождение ребёнка
08.02.1875
Сын: Харлампий Акимов
Отец ребёнка: Аким Тимофеев
Рождение ребёнка
24.09.1877
Сын: Сергей Акимов
Отец ребёнка: Аким Тимофеев
Рождение ребёнка
20.10.1879
Сын: Иоанн Акимов
Отец ребёнка: Аким Тимофеев
Рождение ребёнка
13.03.1883
Сын: Яковлев Яков Акимов
Отец ребёнка: Аким Тимофеев
Рождение ребёнка
17.11.1885
Дочь: Екатерина Акимова
Отец ребёнка: Аким Тимофеев
Рождение ребёнка
13.06.1887
Сын: Тихон Акимов
Отец ребёнка: Аким Тимофеев
Рождение ребёнка
1889
Сын: Стефан Акимов
Отец ребёнка: Аким Тимофеев
Рождение ребёнка
05.06.1892
Дочь: Мария Акимова
Отец ребёнка: Аким Тимофеев
Рождение ребёнка
24.08.1893
Дочь: Наталия Акимова
Отец ребёнка: Аким Тимофеев
Бракосочетание
11.01.1906
Муж: Юрченков Иван Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аким Тимофеев
Смерть
21.07.1916
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище