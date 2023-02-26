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Юрченкова Марфа Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

21.07.1916

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
13.07.1872

Сын: Василий Акимов

Отец ребёнка: Аким Тимофеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1873

Дочь: Анастасия Акимова

Отец ребёнка: Аким Тимофеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1875

Сын: Харлампий Акимов

Отец ребёнка: Аким Тимофеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1877

Сын: Сергей Акимов

Отец ребёнка: Аким Тимофеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1879

Сын: Иоанн Акимов

Отец ребёнка: Аким Тимофеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1883

Сын: Яковлев Яков Акимов

Отец ребёнка: Аким Тимофеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1885

Дочь: Екатерина Акимова

Отец ребёнка: Аким Тимофеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1887

Сын: Тихон Акимов

Отец ребёнка: Аким Тимофеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Стефан Акимов

Отец ребёнка: Аким Тимофеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1892

Дочь: Мария Акимова

Отец ребёнка: Аким Тимофеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1893

Дочь: Наталия Акимова

Отец ребёнка: Аким Тимофеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.01.1906

Муж: Юрченков Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аким Тимофеев

Смерть
21.07.1916
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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