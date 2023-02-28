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Харлампий Акимов

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.02.1875

Дата смерти

14.08.1896

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1851 г.р.

Жена

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1875

Отец: Аким Тимофеев

Мать: Юрченкова Марфа Павлова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.05.1893

Жена: Параскева Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
14.08.1896
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от переворота кишек
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