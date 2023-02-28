Харлампий Акимов
Место рождения
Дата рождения08.02.1875
Дата смерти14.08.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1875
Отец: Аким Тимофеев
Мать: Юрченкова Марфа Павлова
Бракосочетание
02.05.1893
Жена: Параскева Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
14.08.1896
Причина смерти: от переворота кишек