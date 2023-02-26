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Параскева Михайлова

Место рождения

д.Орлово Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.05.1893

Муж: Харлампий Акимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно

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