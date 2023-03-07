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Семён Сергеев

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1878

Отец: Сергей Иванов

Мать: Христина (Харитина) Харитонова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.01.1898

Жена: Елена Федосиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1899

Сын: Фёдор Симеонов

Мать ребёнка: Елена Федосиева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1900

Дочь: Мария Семёнова

Мать ребёнка: Елена Федосиева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1904

Дочь: Татьяна Семёнова

Мать ребёнка: Елена Федосиева

д.Мордашки ( Старо-Дворище ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1906

Дочь: Евдокия Семёнова

Мать ребёнка: Елена Федосиева

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1908

Сын: Тимофей Семёнов

Мать ребёнка: Елена Федосиева

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1910

Сын: Георгий ст.

Мать ребёнка: Елена Федосиева

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.04.1912

Сын: Георгий Семёнов

Мать ребёнка: Елена Федосиева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1913

Сын: Александр Семёнов

Мать ребёнка: Елена Федосиева

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.04.1915

Дочь: Пелагея Семёнова

Мать ребёнка: Елена Федосиева

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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