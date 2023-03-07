Семён Сергеев
Место рождения
Дата рождения24.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1878
Отец: Сергей Иванов
Бракосочетание
16.01.1898
Жена: Елена Федосиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1899
Сын: Фёдор Симеонов
Мать ребёнка: Елена Федосиева
Рождение ребёнка
25.03.1900
Дочь: Мария Семёнова
Мать ребёнка: Елена Федосиева
Рождение ребёнка
05.01.1904
Дочь: Татьяна Семёнова
Мать ребёнка: Елена Федосиева
д.Мордашки ( Старо-Дворище ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1906
Дочь: Евдокия Семёнова
Мать ребёнка: Елена Федосиева
Рождение ребёнка
18.01.1908
Сын: Тимофей Семёнов
Мать ребёнка: Елена Федосиева
Рождение ребёнка
01.04.1910
Сын: Георгий ст.
Мать ребёнка: Елена Федосиева
Рождение ребёнка
20.04.1912
Сын: Георгий Семёнов
Мать ребёнка: Елена Федосиева
Рождение ребёнка
07.06.1913
Сын: Александр Семёнов
Мать ребёнка: Елена Федосиева
Рождение ребёнка
28.04.1915
Дочь: Пелагея Семёнова
Мать ребёнка: Елена Федосиева
Смерть
Неизвестно