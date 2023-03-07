Заяпыкинъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Исаевъ Иевъ
Мать: Исаева Ульяна Семенова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Трофимова Дарья
Мать ребёнка: Заяпыкина Авдотья
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Трубина Лукерья
Мать ребёнка: Заяпыкина Авдотья
Рождение ребёнка
1780
Сын: Заяпыкинъ Никифоръ
Мать ребёнка: Заяпыкина Авдотья
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Сазикова Мавра
Мать ребёнка: Заяпыкина Авдотья
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Заяпыкина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заяпыкина Авдотья
Смерть
1795
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан