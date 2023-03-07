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Заяпыкинъ Яковъ

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Место рождения

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Исаевъ Иевъ

Мать: Исаева Ульяна Семенова

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Трофимова Дарья

Мать ребёнка: Заяпыкина Авдотья

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Трубина Лукерья

Мать ребёнка: Заяпыкина Авдотья

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Заяпыкинъ Никифоръ

Мать ребёнка: Заяпыкина Авдотья

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Сазикова Мавра

Мать ребёнка: Заяпыкина Авдотья

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Заяпыкина Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заяпыкина Авдотья

Смерть
1795
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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