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(Заяпыкина) Мавра
(Заяпыкина) Мавра
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1793
Дата смерти
1796
Пол
Женский
Отец
Заяпыкинъ Яковъ
1756 г.р.
Мать
Заяпыкина Авдотья
1751 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец:
Заяпыкинъ Яковъ
Мать:
Заяпыкина Авдотья
Смерть
1796
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