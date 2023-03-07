Исаева Ульяна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Ульяна Семенова

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Место рождения

Воробьиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1720

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Воробьиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Заяпыкинъ Яковъ

Отец ребёнка: Исаевъ Иевъ

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Иевлевъ Петръ

Отец ребёнка: Исаевъ Иевъ

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Исаевъ Иевъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаевъ Иевъ

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