Исаева Ульяна Семенова
Место рождения
Дата рождения1720
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Заяпыкинъ Яковъ
Отец ребёнка: Исаевъ Иевъ
Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иевлевъ Петръ
Отец ребёнка: Исаевъ Иевъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Исаевъ Иевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаевъ Иевъ