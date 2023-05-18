Исаевъ Иевъ
Место рождения
Дата рождения1730
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Федоровъ Исай
Мать: Евдокия Филипова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Заяпыкинъ Яковъ
Мать ребёнка: Исаева Ульяна Семенова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иевлевъ Петръ
Мать ребёнка: Исаева Ульяна Семенова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Исаева Ульяна Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исаева Ульяна Семенова