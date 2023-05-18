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Исаевъ Иевъ

Место рождения

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1730

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Федоровъ Исай

Мать: Евдокия Филипова

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Заяпыкинъ Яковъ

Мать ребёнка: Исаева Ульяна Семенова

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Иевлевъ Петръ

Мать ребёнка: Исаева Ульяна Семенова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Исаева Ульяна Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева Ульяна Семенова

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