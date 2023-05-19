Евдокия Филипова
Место рождения
Дата рождения1705
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Исаевъ Лукьянъ
Отец ребёнка: Федоровъ Исай
Рождение ребёнка
1726
Сын: Исаевъ Леонтий
Отец ребёнка: Федоровъ Исай
Рождение ребёнка
1730
Сын: Исаевъ Иевъ
Отец ребёнка: Федоровъ Исай
Рождение ребёнка
1736
Сын: Федоровъ Алексей
Отец ребёнка: Федоровъ Исай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоровъ Исай