Евдокия Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Филипова

Место рождения

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1705

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1704 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Исаевъ Лукьянъ

Отец ребёнка: Федоровъ Исай

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Исаевъ Леонтий

Отец ребёнка: Федоровъ Исай

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Исаевъ Иевъ

Отец ребёнка: Федоровъ Исай

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Федоровъ Алексей

Отец ребёнка: Федоровъ Исай

Гордюшиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоровъ Исай

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